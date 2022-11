Gazz. Sport – Kim, dagli striscioni ironici, al rinnovo del contratto. La rivincita di AdL

L’estate del Napoli non è stata semplice, anzi, si può definire complicata. La cessione di Koulibaly non fu presa affatto bene dalla piazza. Il sostituto è stato Kim Minjae e non sono mancati gli striscioni, inerenti al marchio delle sigarette per colpire De Laurentiis. In pochi mesi il sud-coreano si è preso la scena, fornendo prestazioni convincenti, solo con l’Udinese con il finale non brillante, condito però da scuse del giocatore. Ora però le prestazioni dell’ex Fenerbache non sono passate inosservate, piace al Manchester United su tutti. La clausola di 50 milioni varrà dal primo al quindici Luglio, può aumentare, a seconda dell’importanza del club. La strategia del club, come riporta la Gazzetta dello Sport, è quella dell’aumento dell’ingaggio e rinnovo fino al 2028. Come le cose cambiano, dal fumo il Napoli ci ha guadagnato l’arrosto e senza che il tutto si bruci.

