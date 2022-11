E’ comunque podio agli Awards – Giuntoli beffato solo da Maldini e Massara

Peccato, non ce l’ha fatta per poco, anche se i presupposti c’erano . Non foss’altro per il gran mercato estivo del quale il Napoli s’è reso protagonista. Al d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è stato infine preferito il duo rossonero Maldini/Massara, cui è stato assegnato il titolo di “Best Sporting Director of the Year”, nell’ambito della rassegna dei “Globe Soccer Awards”, di scena a Dubai e giunta alla 13esima edizione. A partite dal 2010 i Globe Soccer Awards s’erano via via ampliati, includendo diverse categorie, oltre a quelle dei principali operatori del calciomercato. Alla fine se la sono giocata in tre (tali erano le nomination) per il premio di miglior direttore sportivo (introdotto nel 2018): sul gradino più alto la coppia scudettata Paolo Maldini/Frederic Massara, davanti a Cristiano Giuntoli e al duo Michael Edwards e Julian Ward del Liverpool. L’operato del diesse partenopeo s’è rivelato negli anni (in azzurro dal 2015) sempre più determinante, sino a culminare nell’ultima finestra di mercato, lì dove sono stati piazzati colpi a effetto, come quelli dei semisconosciuti ma talentuosi Kim e Kvaratskhelia.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS