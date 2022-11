Capello: “Osimhen? Ho sentito dei rumors qua a Dubai, De Laurentiis drizzi le antenne”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle premiazioni del Globe Soccer Awards di Dubai, lanciando un segnale d’allarme su Victor Osimhen, premiato come miglior calciatore emergente al mondo: “E’ stato premiato anche Drogba… L’esempio calzante è quello, anche se aveva più tecnica e qualità. Ma Osimhen è giovane, può migliorare. Leao ha più classe, ma Osimhen è un centravanti, uno che fa gol, ha le qualità per essere un crack. Ho sentito dei rumors qua a Dubai, c’è bisogno che De Laurentiis drizzi le antenne. Io qua ne conosco diversi… Real Madrid? Nomi non ne faccio, neanche sotto tortura“.

Factory della Comunicazione