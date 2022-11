CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Pari in extremis per il Napoli Primavera. Ecco quanto punti per la quota scudetto”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Quanti punti per vincere lo scudetto? Se ripetesse i 91 punti dell’anno di Sarri potrebbero stavolta bastare per portare a casa il tricolore. Complimenti a Giuseppe Ambrosino che ha realizzato una splendida rete nella sfida in Romania per l’Italia Under 20. Un gol che ha ricordato Zielinski in Napoli-Udinese. Per quanto concerne la Primavera gli azzurrini hanno evitato la sconfitta in casa contro la Sampdoria, con la rete di Francesco Gioielli. Match dov’è mancato il cinismo per poter vincere la partita ed ora sono in piena zona play-out. L’auspicio che il 2023 possa essere meglio come risultati”.

Factory della Comunicazione

La Redazione