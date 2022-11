Camerun, Anguissa si unisce al gruppo: lo attende Eto’o

Ormai si tratta davvero di ore. La rassegna iridata di Qatar 2022 sta per iniziare. Per quanto riguarda gli azzurri del Napoli che ne prenderanno parte, anche Frank Anguissa raggiunge la sua Nazionale e si aggrega al gruppo del Camerun. Il centrocampista si è allenato ieri per la prima volta con i suoi compagni a Abu Dhabi, sede del ritiro della nazionale allenata da Rigobert Song: ad attenderlo in aeroporto al suo arrivo c’era anche Samuel Eto’o, ex stella della nazionale camerunese e oggi presidente della Federazione, con cui aveva avuto uno screzio dopo l’ultima Coppa d’Africa.

