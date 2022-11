C. Giuntoli: “Kvara? Ragazzo umile. Il suo tipo di calcio è particolare e le giocate sono spettacolari”

In questi giorni si sta facendo un documentario sul calciatore georgiano Kvicha Kvaratskelia, una delle rivelazioni di questi mesi in Italia e non solo. L’esterno del Napoli è stato portato dal d.s. Giuntoli e il suo scouting che ne ha parlato in maniera dettagliata. “Dopo la cessione di Insigne avevamo bisogno di un esterno sinistro per completare la rosa. Kvara è bravo dal punto di vista tecnico, le sue giocate vengono dalla strada ed ogni partita fa qualcosa di importante. Lui ha portato innovazioni dal punto di vista mentale e fisicità alla squadra. Da quando veste la maglia azzurra, ha acquisito sempre più fiducia dei suoi mezzi, ma è un ragazzo umile. Il suo atteggiamento agevola la squadra ed è un esempio per i bambini”.

Factory della Comunicazione

La Redazione