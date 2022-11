Bonato, ex calc.: “La bravura di un direttore è comprendere il potenziale dei calciatori…”

Nereo Bonato, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

La bravura di un direttore è comprendere il potenziale dei calciatori… “Individuare un talento ed inserirlo in un determinato contesto tattico è fondamentale, come anche conoscere la squadra, l’allenatore e l’ambiemte. Se un dirittore unisce il tutto, abbassa tantissimo il rischio della scelta. In questo il Napoli è stato perfetto. Il fattore umano, inoltre, è fondamentale per amalgamare il tutto e riuscire ad avere successo”.