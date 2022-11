Beretta: “Vantaggio Napoli notevole, starà a Spalletti gestirlo”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, consigliere nazionale dell’: “Mi sta piacendo molto questo campionato, le squadre giocano bene ed è piacevole vedere le partite. Il Napoli sta togliendo un po’ di suspense per la vittoria finale, ma vedremo quando ricomincerà il campionato come staranno le squadre, i giocatori. Il supporto delle società è fondamentale: quando c’è una società presente, i traguardi si raggiungono. Certo da solo non basta perché poi ci vuole anche la bravura dell’allenatore. L’innovazione dei regolamenti ha favorito l’avvicendamento dei calciatori. I 5 cambi hanno cambiato il modo di pensare degli allenatori.e Juveil potenziale per vincere lo scudetto. Il vantaggio delperò è notevole e sarà compito digestirlo. Gli allenatori non sono autolesionisti, non mandano in campo i meno bravi. Col discorso del decreto crescita molti club hanno messo dentro stranieri perché costavano meno“.