B. Ursino, dirigente sportivo: “E’ un fuoriclasse del mestiere. A gennaio non serve nulla”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Ursino, dirigente sportivo: “Non sono rimasto sorpreso dal premio a Massara-Maldini, il Milan ha fatto cose straordinarie col budget e ha vinto anche lo Scudetto. Pazienza per Giuntoli, Cristiano tanto lo vincerà il prossimo anno (ride ndr)… È un fuoriclasse del suo mestiere, quest’anno ha fatto cose straordinarie. Kim è stato un vero capolavoro, non credevo potesse impattare già così bene il calcio italiano. È stato un acquisto straordinario, nonché una vera sorpresa. Il grande merito di Giuntoli è avere intuito per talento. E poi è uno che lavora come si lavora in una grande squadra, d’accordo sempre con l’allenatore e le sue richieste. Tutto il suo gruppo di lavoro e tutto il gruppo del Napoli hanno fatto cose straordinarie. Interventi di Giuntoli a gennaio? La squadra non ha bisogno di nulla, il Napoli è completo e sta giocando un calcio unico. Può arrivare lontano anche in Champions League. Conoscendo il mio amico Giuntoli non toccherà nulla, ne sono certo. Cristiano fa questo mestiere senza piegarsi alle dinamiche di procuratori e intermediari, questo è determinante per fare risultato. Non dimentichiamo poi anche il lavoro che sta facendo De Laurentiis, che ha dato fiducia incondizionata a direttore e allenatore. E questo è stato il segreto di tutto. Rinnovi di Kim e Kvara? Determinante farli subito, prolungarli e aggiustarli. Il Napoli può aprire un ciclo”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo