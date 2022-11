Argurio, ds NK Istra: “Mbeumo al Napoli? Parlai già di questo ragazzo ai tempi del Brentford”

Christian Argurio, direttore sportivo ed attuale direttore tecnico del NK Istra, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Mbeumo al Napoli? “Parlai già di questo ragazzo ai tempi del Brentford. Oggi gioca in Premier, è un attaccante esterno dalle grandi qualità. È maturato ulteriormente, è un prospetto interssante. Il Napoli attualmente è messo benissimo, forse pecca lievemente a centrocampo, ma questa è la fase nella quale bisogna gestire la situazione nel migliore dei modi per allungare questo periodo di forma sino alla fine del campionato. Non sarebbe un’idea giusta aggiungere un nuovo tassello alla rosa odierna, anche se si sta già lavorando per l’estate, con la possibilità di ingaggire alcuni calciatori. Un grande plauso alla dirigenza azzurra, la quale ha costruito qualcosa di innovativo e di valore. Sta dominando in Italia e in Champions, in estate pochi si aspettavano un simile andamento. Il Napoli ha avuto coraggio, ma ha anche competenza, complimenti alla società per l’operato effettuato. Tuttavia, anche il Milan ha svolto un ottimo lavoro in questi anni. Sono dei modelli da seguire“.

Non sembra strana l’assegnazione del premio di miglior emergente ad Osimhen? C’è qualcosa alle spalle del riconoscimento? “Victor ha dimostrato sul campo di meritare questo premio, è un calciatore di grande talento, davvero straordinario. Continuerà a mostrare cose importanti in futuro“.