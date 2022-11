Amichevoli pre-Mondiale – Pareggio per Anguissa: è 1-1 tra Camerun e Panama

Prima amichevole pre-Mondiale per il centrocampista del Napoli, Andrè-Frank Zambo Anguissa, il suo Camerun pareggia per 1-1- contro il Panama dopo essere passato in vantaggio con un gol di Choupo Mouting al 48esimo, la rete del 1-1 ha la firma di Murillo al minuto 55′. La squadra africana sarà nel girone con Brasile, Serbia e Svizzera, quindi non affatto semplice per Anguissa e Company.

Tabellino del match:

Arbitro: Sultan Mohamed Saleh

Stadio: Mohammed Bin Zayed Stadium

Marcatori: Choupo Mouting ( C ) 48′, M.Murillo ( P ) 55′

Cartellini\Ammonizioni: Collin Fai ( C ) Fidel Escobar ( P )

CAMEROON

23 A. Onana 19 C. Fai 25 Nouhou Tolo 18 Martin Hongla 21 Jean-Charles Castelletto 3 N. Nkoulou 20 Bryan Mbeumo 8 A. Zambo Anguissa 10 V. Aboubakar 22 O. Ntcham 12 K. Toko Ekambi

PANCHINA

13 E. M. Choupo-Moting 9 J. Nsame 7 G. Nkoudou 16 Devis Epassy 15 Pierre Kunde Malong 5 Gaël Ondoua 24 Enzo Ebosse 11 Christian Bassogog 6 Nicolas Moumi Ngamaleu 14 Samuel Oum Gouet 17 Olivier Mbaizo 4 Christopher Maurice Wooh 2 Jerome Ngom Mbekeli 1 Simon Ngapandouetnbu 26 Souaibou Marou

PANAMA

Orlando Mosquera Harold Cummings Fidel Escobar Aníbal Godoy José Luis Rodríguez Michael Murillo Cristian Martínez Andrés Andrade Ismael Diaz César Yanis Adalberto Carrasquilla

PANCHINA

Alberto Quintero Yoel Bárcenas José Murillo Jiovany Ramos Samir Ramírez Iván Anderson José Fajardo José Guerra Jovani Welch Ricardo Phillips Eduardo Anderson

Formazioni, cambi e panchina delle due squadre: Fonte: Repubblica.it