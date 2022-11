AMICHEVOLE – Nel ricco turnover di Mancini, c’è la conferma di Raspadori

Domenica sera a Vienna l’Italia giocherà l’ultima amichevole del 2022, proprio nel giorno dell’inizio dei mondiali in Qatar, ennesimo rimpianto nel non esserci. Il c.t. Mancini probabilmente attuerà un ricco turnover. A cominciare il portiere che tornerà ad essere Donnarumma. Probabilmente spazio ad Acerbi e Gatti in difesa, mentre tra centrocampo e attacco con Barella, Miretti, Pessina e l’azzurro Politano. L’unica conferma, secondo la Gazzetta dello Sport, invece a Raspadori, uno tra Zaniolo e Grifo, mentre più minutaggio per Pinamonti e Chiesa. L’ultima amichevole del 2022 per poi prepararsi al meglio per le fasi finali di Nations League e le qualificazioni ai prossimi Europei, dove siamo i campioni uscenti.

Factory della Comunicazione

La Redazione