Vista l’aria triste, non poteva che toccare al capitano del Napoli

Di Lorenzo continua il suo momento d’oro: Robocop, il capitano del Napoli prende in mano anche le fortune di questa Italia triste e realizza il gol dell’1-1 che poi è il terzo della sua carriera con l’Italia dopo quelli con Lituania e Svizzera. Non poteva che fare gol uno del Napoli, visto il clima di depressione che si respira attorno all’Italia. E Di Lorenzo, dopo la rete, svela anche di aspettare un altro figlio dalla moglie Clarissa (nascerà in primavera), mettendo il pallone sotto la maglia. Raspadori, nel frattempo, si dà un gran da fare, con Zaniolo e Grifo, va anche la tiro pericolo: nell’Arena Nazionale c’è un bel clima di festa, d’altronde arriva l’Italia. Ed è bello che sia proprio una magia di Jack che va via a Kumbulla vincendo il rimbalzo, vede con la coda dell’occhio Grifo e gli serve un pallone che l’italo-tedesco non può fallire. Ma per Raspadori è un assist straordinario. Come quello per Zaniolo, che prende il palo. Pafundi, genitori napoletani, gioca 4 minuti e diventa il più giovane esordiente azzurro degli ultimi 100 anni. Coi suoi 16 anni, 6 mesi e 2 giorni.

Factory della Comunicazione

Il Mattino