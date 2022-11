[Video] UNDER 20 – Rete alla Zielinski per il classe 2003 Ambrosino

Quest’oggi si è giocata la sfida per il Torneo 8 Nazioni tra la Romania e l’Italia per la categoria Under 20. Gli azzurrini vincono per 1-2. Gli ospiti sbloccano la rete con il centrocampista della Reggina Fabbian. Il raddoppio è di Giuseppe Ambrosino. Il giocatore classe 2003 del Napoli, ma in prestito al Como, supera un avversario e tira a giro, imparabile per il portiere rumeno. L’Italia bissa il successo all’esordio contro il Portogallo.

#sscnapoli GOL fantastico di Giuseppe Ambrosino con l'Italia Under 20. pic.twitter.com/91c72HFCc8 — Giovanili Napoli (@GiovaniliNapoli) November 17, 2022

ROMANIA-ITALIA 1-2

ROMANIA: Sava; Mitran, Ignat, Ilie, Borza (27′ st Amzar); Pandele (27′ st Mogos), Mihai (1′ st Perianu), Filip (27′ st Ciuciulete); Bratu (9′ st Pop), Bani (9′ st Stoica); Cojocaru (9′ st Andronache). A disp.: Toroc, Oncescu, Buta, Rimovecz, Radu. All. Pancu

ITALIA: Desplanches; Zanotti (13′ st Mulazzi), Ghilardi, Fontanarosa, Giovane (30′ st Fiumanò); Fabbian, Faticanti, Ndour; Fazzini (46′ st Palomba); Ambrosino (13′ st Montevago), Nasti (13′ st De Nipoti). A disp.: Zacchi, Sassi, Turicchia, Pieragnolo, Degli Innocenti, Vergara. All. Nunziata

ARBITRO: Roman (Romania)

MARCATORI: 34′ pt Fabbian (I), 5′ st Ambrosino (I), 18′ rig. Stoica (R)

NOTE: ammoniti Nasti (I), Giovane (I), Ghilardi (I), Mulazzi (I), Stoica (R), Andronache (R), Desplanches (I)

Il calendario e i risultati dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia 0-1

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA 1-2

17 novembre 2022: Romania-ITALIA 1-2

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania

Fonti: twitter giovanili Napoli; figc.it