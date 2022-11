Vettosi (Economista): “Il vero valore economico è il risparmio sugli ingaggi fatto da De Laurentiis”

Fabrizio Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Il Napoli potrà subire le pressioni? La verità è che c’è un’azione mediatica, per esempio su Kvaratskhelia e Kim, che può influire sulla psicologia degli atleti, e questa va arginata con intelligenza. Del resto i media hanno un peso specifico nei club, rappresentando, i diritti tv, il 49% dei ricavi per ciascun club. Il Napoli ha visto aumentare in tre mesi il valore della rosa? Per come la vedo io il più grande asset non è stato tanto la valorizzazione dei calciatori ma aver risparmiato 30 milioni all’anno di ingaggio perchè questo è un dato certo, il valore dei calciatori è solo teorico e variabile. Il pessimismo dei tifosi in estate? Non mi ha mai appartenuto, non sono mai stato critico con De Laurentiis proprio per questa gestione virtuosa. Il Napoli è tornato a seguire la propria strategia, ovvero investire in calciatori molto giovani, in modo da avere una riserva di sicurezza, assorbendo il costo sui 5 anni di contratto. E’ il ritorno del vecchio regime, comprando giocatori sotto i 23 anni e vendendoli, eventualmente, sopra i 28. Prima o poi questo Napoli sarà venduto? Certo, ogni società prima o poi viene venduta ma sono sempre di meno coloro che possono permetterselo, visto che il valore del Napoli cresce sempre di più”.