Ufficiale – Anche Correa salterà il Mondiale

Dopo Nico Gonzales, out per infortunio e rimpiazzato da Angel Correa, tocca a un altro attaccante di Serie A: si tratta di Joaquin Correa, che come l’attaccante della Fiorentina salterà il Mondiale per un problema fisico.

Factory della Comunicazione

Il calciatore dell’Inter aveva già un problema al ginocchio e adesso è arrivata la comunicazione ufficiale: Correa salterà il Mondiale. “Anche il giocatore Joaquín Correa sarà escluso dalla rosa dei Mondiali per infortunio. Il sostituto verrà comunicato nelle prossime ore”.

Nonostante l’attacco della Seleccion possa contare su calciatori del calibro di Messi, Lautaro Martinez o Di Maria, Scaloni dovrà rinunciare anche a Joaquin Correa dopo Nico Gonzalez. Due assenze nel reparto offensivo nel giro di un’ora dunque per la nazionale sudamericana. Gianlucadimarzio.com