Salvatore Esposito: “Osimhen? Un atteggiamento ha colpito i tifosi azzurri. Sul calo è più una speranza della concorrenza”

Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto l’attore napoletano Salvatore Esposito. “Il Napoli? Io queste speranze da parte dei tifosi di queste squadre le vedo un po’ come auspicio. Per quello che abbiamo visto in questi primi mesi di campionato e Champions League c’è poco in cui sperare. Si devono fermare da soli i giocatori o qualcuno deve aiutare gli avversari. Ha giocato per tre partite senza Kvaratskhelia che è importantissimo per il Napoli. Spalletti è il grande artefice di tutto questo, avrebbe meritato di vincere di nuovo il premio come allenatore del mese, questo ti fa capire il contesto in cui il Napoli è costretto a confrontarsi. Giuntoli ha messo su una squadra che dati alla mano ad oggi ha dimostrato di essere la più forte di tutte. Osimhen? Vederlo sabato con l’Udinese richiamare tutti all’attenzione, fare il recupero all’89º, ha dimostrato la fame che hanno i giocatori. Questo vogliono vedere i tifosi. Osimhen ha capito che per affermare il proprio valore deve dimostrare. In un’orchestra che già gioca una meraviglia può essere quello che ti fa fare il salto di qualità”.

