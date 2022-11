Rossi, ex all. Di Lorenzo: “Giovanni ha fatto dei passi da gigante”

Ezio Rossi, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Da appassionato, questi 48 giorni senza campionato saranno un duro colpo. Dovremo trovare qualcosa da fare. Di Lorenzo? Per me è un grande piacere, l’ho conosciuto che era un ragazzino e aveva già una maturità incredibile. Arrivare dov’è arrivato, ha fatto dei passi da gigante. La sua serietà e la sua applicazione sono stati fondamentali per il suo percorso. Arrivare a questi livelli è difficile per tutti, ma si vedeva che aveva grande qualità e tecnica. Ha una personalità e una serenità nelle scelte che fa… Sono disarmanti. Ha raggiunto una maturità che gli fa compiere qualsiasi cosa nel modo giusto. In Nazionale sta giocando come quinto di centrocampo, ma è un ruolo che faceva già con noi al Cuneo. E’ il ruolo dove riuscirebbe ad esprimere il massimo del proprio potenziale, ma già con Spalletti sta giocando un calcio totale. E’ un terzino che può fare tutto”.

