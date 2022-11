Pedro Paolo Pasculli: “Un pensierino per convocare il Cholito lo avrei fatto”

L’ex attaccante del Lecce Pedro Pablo Pasculli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«L’Argentina è favorita ai Mondiali? Diciamo che è una delle favorite, non possiamo nasconderci, anche perchè è da troppi anni che manca questo trionfo. Brasile e Argentina sono le più forti secondo me, mi piacciono anche Inghilterra e Olanda. La Germania non va mai sottovalutata, c’è la Spagna che è una formazione piena di giovani e non dimentichiamo la Francia. Nel girone l’Argentina potrà avere qualche problema anche dal Messico del ct, argentino, Tata Martino. Il nome dell’avversario non sempre conta, bisogna essere concentrati sino alla fine, con la fame e l’applicazione che avemmo anche noi a Messico 86. Simeone non convocato? Dispiace. Un pensierino per convocare il Cholito lo avrei fatto, ha voglia, sta giocando ed è una punta centrale, visto che in rosa con la Seleccion c’è solo Lautaro come prima punta, e ci sono i rischi Di Maria e Dybala, due calciatori che rientrano dagli infortuni. A noi mancherà molto Lo Celso infortunato, è un’assenza molto pesante, era titolare inamovibile, ma l’organico ha altri calciatori bravi per sostituirlo».