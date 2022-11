Niente calcio per il georgiano, non ancora: solo terapie e basket

Al massimo qualche incontro di quelli da ricordare: «Il nostro lodevole Khvicha Kvaratskhelia», ha scritto su Twitter qualche giorno fa il primo ministro georgiano, Irakli Garibashvili, in calce a una foto che lo ritrae al fianco dell’orgoglio del Paese. Uno spot, uno sponsor, un brillante che però la Nazionale, fuori dal Mondiale in Qatar, non potrà sfoggiare oggi a Sharjah, negli Emirati, in occasione dell’amichevole con il Marocco. Kvara non ha giocato con il Napoli le ultime tre del campionato e non giocherà neanche per la sua gente: la lombalgia resta un problema, sempre meno intenso però non ancora debellato. Tanto che anche a Tbilisi, dove insieme con la sua fidanzata Nitsa ha fatto il tifo per la Georgia nel corso della sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2023 di basket vinta dall’Italia, sta seguendo le indicazioni dello staff medico azzurro per accelerare il rientro: terapie, certo, da integrare eventualmente con un po’ di sessioni mirate in palestra e nella migliore delle ipotesi, cioè quando le cose andranno piuttosto bene, con un po’ di lavoro personalizzato in campo. Se il programma di recupero continuerà a sortire effetti positivi, l’idea è che Khvicha rientrerà a pieno regime (o quasi) sin dal raduno della squadra fissato in sede il 28 novembre. Fonte: Cds

