MERCATO – AdL pensa al futuro e in caso di offerte congrue farà il bis dell’estate scorsa

Il Napoli, in attesa di cominciare la seconda parte della preparazione, in vista del ritorno al campionato, il 4 Gennaio ci sarà la sfida al “Meazza” contro l’Inter, si pensa anche al mercato. La scorsa estate il club azzurro ha praticamente rivoluzionato la rosa, tra lo scetticismo dell’ambiente stesso, ma ad oggi la strategia sta funzionando. Come riporta il Mattino, il presidente De Laurentiis, non ci penserà due volte a cedere i big a cifre congrue. L’obiettivo è trovare giocatori validi, come fatto nella sessione estiva. In porta ad esempio si sono messi nel mirino Vicario dell’Empoli e Carnesecchi della Cremonese. Per il ruolo di terzino sinistro, piace il “pendolino” di Serino Fabio Parisi ma anche lo scozzese Doig, una delle poche note liete dell’Hellas Verona. Si guarda anche in casa Sassuolo per il centrocampista Frattesi e l’esterno sinistro Laurientè. Tutti elementi che vanno per la maggiore, ma che non sono esplosi definitivamente. L’importante è che siano giovani e con le giuste motivazioni. La politica del Napoli proseguirà su questa via e chi lavora nel club lo sa come un mantra.

