Massimo Paganin: “Napoli ha tutte le carte per vincere lo scudetto”

Superscommesse ha intervistato Massimo Paganin. L’ex calciatore dell’Inter ha espresso la sua opinione sul Napoli di Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione

Il Napoli può tenere questo passo e arrivare fino in fondo?“Quest’anno per la prima volta nella storia ci saranno i Mondiali a metà stagione, e quindi ogni club ha dovuto programmare in maniera diversa la preparazione. Io credo che lo staff di Spalletti l’abbia preparata nel giusto modo fino a questo momento. Inoltre il Napoli ha una consapevolezza e una qualità di gioco che la pone davanti a tutti. Non a caso ha già tantissimi punti di vantaggio sulle inseguitrici. E’ chiaro che c’è ancora tanta strada da fare, ma io vedo il Napoli come una delle favorite, quindi direi che ha tutte le possibilità di poterlo portare a casa questo Scudetto”.

ARTICOLO COMPLETO E FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2022/11/massimo-paganin-a-sn-linter-deve-ritrovare-la-mentalita-vincente-foden-stupira-in-qatar-508866/