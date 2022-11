Kvara sarà pronto per il raduno pre Turchia

In certi casi, storie serie come il ruolo che lui riveste nel Napoli e nel progetto-scudetto inaugurato proprio con un suo gol a Verona, è meglio cominciare subito dalla notizia: Khvicha Kvaratskhelia sta meglio, ogni giorno di più, e sta continuando a seguire anche in Georgia il programma di recupero a base di terapie alla schiena inaugurato prima della trasferta di Bergamo. L’attacco di lombalgia acuta che l’ha colpito dopo la notte di Champions a Liverpool lo ha costretto a disertare anche la convocazione della Nazionale di Sagnol, dopo aver saltato le partite con Atalanta, Empoli e Udinese, ma non gli impedirà di tornare a disposizione in vista del raduno del Napoli che precederà la tournée in Turchia. Le date non sono ancora ufficiali, però la squadra dovrebbe ritrovarsi al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 28 novembre. Con un Kvara in più. Napoletano doc: la ricerca della nuova casa in città continua. Fonte: CdS

