L’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose ha raccontato un retroscena riguardante il Napoli ai tempi di Benitez. “E’ vero, potevo vestire la maglia del Napoli. Quando l’Inter fece la scelta di non puntare su di me e cambiare portiere, io parlai col Napoli. Ero in un bel momento della mia carriera, il Napoli parlò col mio procuratore ma non raggiungemmo l’accordo”.

