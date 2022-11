Ipotesi amichevole con una squadra campana al ritorno dal ritiro turco

Occhio però perché lo scorso anno il Napoli ha perso ben cinque gare davanti al pubblico amico (nessuna tra le prime sette della classifica ha fatto peggio nella Serie A 2021/2022) e dunque il recente passato deve far riflettere Spalletti e i suoi. Certe volte, se non si riesce a vincere è importante anche pareggiare ed evitare che il bottino pieno lo faccia l’avversario. Cosa che ad esempio sarebbe servita molto nel big match della passata stagione contro il Milan. Adesso, però, il Napoli sembra decisamente più maturo e pronto (come ha dimostrato anche il girone di Champions) ad affrontare anche quelle avversarie che hanno portato via punti da Fuorigrotta punti preziosi appena pochi mesi fa (l’Atalanta di Gasperini uscì vincitrice, la Roma di Mourinho strappò un uno ad uno “sanguinoso” per gli azzurri). Dunque, Napoli dovrà spingere il Napoli, che non a caso sta pensando anche ad una amichevole al Maradona di ritorno dalla Turchia per far sentire alla squadra il calore del pubblico. È già successo poco dopo l’inizio del campionato, avversaria in quella circostanza la Juve Stabia, ed è stato un successone. Inoltre, ha anche portato bene…e quindi l’idea di fare un bis sta prendendo sempre più corpo. Il match si dovrebbe giocare poco prima di Natale.

Fonte: G. Monti: (Gaz. sport)