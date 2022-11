Il Napoli aveva provato a contattare l’Udinese per il suo baby gioiello. La risposta del club friulano fu netta

Ieri sera il c.t. Roberto Mancini ha fatto debuttare il classe 2006 Simone Pafundi. Il ragazzo nativo di Napoli è di proprietà dell’Udinese. Secondo le pagine de il Mattino in estate il club azzurro aveva provato a strapparlo ai friulani, ma Pierpaolo Marino e la famiglia Pozzo lo considerano un baby crac. In futuro però non si esclude nuovi contatti però per il centrocampista Samardzic che ha segnato di recente al “Maradona”. Bisognerà capire se questa volta si porterà l’affare a favore dei partenopei, per evitare il finale come per Deulofeu e Pafundi.

