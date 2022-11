Giuntoli “annusa” il futuro: lo scouting azzurro è sempre a caccia

L’affermazione di Kim, Kvara, Osimhen, la valorizzazione di Lobotka e Anguissa vanno di pari passo con la conferma al top di Zielinski, Di Lorenzo e Politano. E nel mazzo c’è anche il boom di Mario Rui e Lozano. Tante perle. Ma lo scouting del Napoli, guidato da Cristiano Giuntoli – in queste ore a Dubai dove è in lizza per il premio di miglior direttore sportivo della stagione – è sempre a caccia. Non smette di accumulare partite e appunti, trattative e chiacchierate. D’altronde, non a caso l’operazione Kvara era iniziata con tre anni di anticipo. Segno che la linea verde è solo all’inizio. De Laurentiis ha affidato i suoi piano a Giuntoli, a questo dirigente a 360 gradi: abilissimo sul mercato, sempre attento ai conti e alle potenzialità del business. Non l’ha spaventato la dieta estiva, ora lo stuzzica l’idea che la prossima estate, con un budget discreto, possa andare avanti con il piano.

Factory della Comunicazione

Il Mattino