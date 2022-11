[Foto] Amichevoli – Montenegro-Slovacchia 2-2: in gol due ex della Serie A. In campo 90 minuti Lobotka

Termina 2-2 la sfida amichevole tra Montenegro e Slovacchia al Podgorica City Stadium. Per gli ospiti in gol Kucka al minuto 47′ e Hancko al 15esimo. Doppietta per i padroni di casa di Stefan Savic, ex viola, al 76esimo e 97esimo su calcio di rigore. Ha giocato tutta la gara il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. Da segnalare infine doppio giallo per gli slovacchi a Zrelak.

