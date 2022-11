FIGLIO D’ARTE – Del Piero jr nel nome del padre: debutta e segna nelle giovanili del Getafe

Del Piero ha debuttato, e segnato, col Getafe. Parliamo di Tobias, il primogenito di Alex. Classe 2007, Tobias è entrato nella cantera degli azulones in agosto e da allora si allena con grande regolarità, sempre seguito da vicino dal papà, presente a tutte le sessioni di Tobias, però ha avuto problemi di tesseramento e ha dovuto aspettare a lungo perché il suo cartellino fosse inviato dagli Stati Uniti, dove la famiglia Del Piero ha vissuto negli ultimi anni. Ora Alex, Sonia, Tobias, Dorotea e Sasha sono tutti a Madrid. E i due maschi giocano col Getafe: Tobias nel Cadete B, Sasha, nato nel 2010, nella escuela con l’Infantil. Alcuni media madrileni avevano parlato di un interessamento del Real Madrid, però la cosa non si è concretizzata.

Factory della Comunicazione

TITOLARE E GOL

—

Tobias ha debuttato a Illescas, località della provincia di Toledo in Castilla y La Mancha a un’oretta da Madrid, resa famosa da Lope de Vega. Del Piero titolare e autore del 2-0 di una partita assurda, finita 8-4. I ragazzi guidati da Borja Hoyas al momento sono primi in classifica, 16 punti in 7 partite, 5 vittorie, un pari e una sconfitta, davanti a Leganes e Atletico de Pinto, la squadra del municipio della cintura madrilena dove è nato e cresciuto Alberto Contador. Il Cadete B è la seconda delle 5 squadre che ha il Getafe nella sua cantera per i ragazzi nati nel 2007 e nel 2008, e gioca in Division de Honor.

Fonte: gasport