Esclusiva – Maradona: documentario indipendente in Argentina per celebrare D10S

Quando pensiamo a Maradona, pensiamo inevitabilmente a Napoli e Argentina insieme. Una città, un popolo e una nazione che sono cresciuti e che vivono tutt’oggi con il mito e la cultura calcistica di Diego. A quasi due anni dalla scomparsa del più grande numero 10 della storia del calcio, sono tante le iniziative, le mostre e i documentari avviati in tutto il mondo per celebrare e testimoniare le gesta in vita del D10S argentino.

Il Napoli Online con la collaborazione della giornalista argentina di Critico Deportivo, Pilar Chabur, vi riporta come articolo e notizia in esclusiva l’iniziativa ideata dal produttore argentino Damiàn Originario. Un documentario indipendente ambientato prevalentemente in argentina per ricordare Diego Armando Maradona: un prodotto culturale inedito che sarà diffuso e fruibile in tutti i musei e le biblioteche argentine prossimamente. Un progetto nato per tramandare in tutto il mondo, il mito di Diego a Napoli e in Argentina, raccontando aneddoti di vita e carriera del “Pibe De Oro”. Tra i protagonisti, anche la voce storica del gol del secolo in Argentina-Inghilterra dei Mondiali 86′, Victor Hugo Morales.

Di seguito l’annuncio del documentario:

“Dalla mano del produttore Damián Originario e dalla collaborazione di Lucas Costa, cameraman editor del contenuto F1.4, arriva il documentario su Diego Armando Maradona.

Un grande documentario su Diego, con artisti riconosciuti ed affermati, giornalisti e scrittori. E questa l’idea che ha spinto Damiano a fare le riprese per questo documentario dedicato al più grande di sempre. Passione e fede per Sua Maestá senza scopo di lucro. “Amo il mio Paese, amo la cultura e le tradizioni della mia terra”: le parole sincere che il produttore ha speso per questo tipo di documentario.

Tutto cominciò nel 2014. Quando Damiano realizzó il primo lavoro sulla musica rock negli anni ’80. Fino a coinvolgere un numero sempre più elevato di persone. Ed includere addirittura ben 40 artisti.

Da circa 2 anni, Damiano si é cimentato nell’opera straordinaria di un documentario su Maradona, scomparso da quasi due anni. É un documentario che unisce mondi diversi ma collegati tra loro nel segno del mito. Della leggenda che fu e sempre sará Diego. Sono intervenuti artisti come Daniel Arcucci, figlio maradoniano. Presenti anche Eduardo Sacheri, Casiari, Victor Hugo Morales, Alejandro Apo, Pilar Chabur, giornalista di La Plata, che grazie a Sua Maestà, ha avuto modo di conoscere e vivere qualche mese a Napoli. All’ombra del Vesuvio, nella terra che lei definisce “Terra Santa”.

Uno speciale ringraziamento da parte degli autori arriva anche a Martin Montero, un membro del Dipartimento di Interni ed Esterni del Boca Juniors, che ha aperto loro le porte del candy box per continuare con il contributo di testimonianze e storie. Non é ancora stata fissata una data d’uscita dell’opera. Ma sará certamente fruibile nei musei e nelle biblioteche argentine. E inoltrata oltre l’oceano, a Napoli dai suddetti artisti e giornalisti. Sempre nel segno di Diego”.

Di seguito il link di un estratto\video del documentario #ElDocumentaldel10

https://www.youtube.com/watch?v=7PchAYcsb

