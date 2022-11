ESCLUSIVA – M. Gianello (ex portiere): “Meret? In Italia si vuole tutto e subito. Le mie favorite per il Mondiale”

Il campionato di serie A è fermo, a breve inizieranno i Mondiali in Qatar, dove c’è grande curiosità sulle nazionali che possono recitare un ruolo importante. In testa alla classifica c’è il Napoli di Spalletti, poi c’è la lotta per non retrocedere che desta il solito pathos. Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex portiere del club azzurro Matteo Gianello.

In estate Meret sembrava in bilico, per fortuna il suo rendimento ha portato punti al Napoli. Cosa ne pensi in merito? “Io dico che in Italia si ha troppa fretta e Meret ne è stato un esempio . Giocando in una squadra che punta ogni anno ad obiettivi massimi e importanti come il Napoli si ha la frenesia di avere tutto e subito . Le qualità di Meret per quanto mi riguarda non sono mai state messe in dubbio . Sono contento che che stia dimostrando di essere un portiere affidabile per il Napoli è sicuramente lo sarà anche in futuro per la Nazionale”.

In Italia quali altri portieri ti stanno impressionando tecnicamente? “Ci sono altri portieri che mi stanno facendo un ottima impressione esempio Vicario del’Empoli , Carnesecchi della Cremonese che rientrando dall’infortunio può essere un valore aggiunto . Poi ci sono Maignan del Milan che si sta confermando quest’anno ad ottimi livelli e non mi dispiace neanche Onana che si sta inserendo bene nel nostro campionato”..

Conosci la realtà di Verona, cosa sta succedendo al club di Setti? “Quest’anno il Verona non ha iniziato il campionato nei migliori dei modi . Purtroppo sono stati venduti giocatori importanti che negli anni hanno fatto sì che il Verona stesse sempre nella parte sinistra della classifica . Diciamo che non sono stati presi dei validi giocatori non in quanto tecnicamente ma in fase conclusiva”.

Il Napoli di Spalletti sta facendo vedere un calcio piacevole in Italia e in Europa. Cosa ti colpisce in maniera particolare? “Il Napoli in questo momento penso sia la squadra che sta esprimendo il gioco migliore sia in Italia che in Europa . Questo lo dimostra il distacco che c’è dalle altre in classifica . Mi colpisce del Napoli la facilità e la naturalezza che hanno nel fare le giocate . Poi vedo molta sintonia in campo cosa fondamentale per raggiungere gli obiettivi”.

Tra pochissimi giorni iniziano il Mondiale in Qatar? Chi sono le tue favorite? “Le favorite al mondiale sono sempre le stesse bene o male . Le squadre secondo me sono la Francia e L’Argentina oltre al Brasile . Sono curioso di vedere l’Olanda”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

