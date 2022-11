Due azzurri nelle nominations per i Globe Soccer Awards

Quest’anno, causa Mondiali, sarà anticipata a novembre la consegna dei Globe Soccer Awards. Oggi alle 17 l’evento si terrà a Dubai e sarà premiato il Best Player e il Best Club, ma anche Best Coach, Best Agent, Best Sporting Director, Best Emerging Player e Best President. E nella finalissima di stasera ci sarà anche tanto Napoli, visto che tra le tre nominations per categoria ci sono anche due azzurri. Se Spalletti era candidato al premio di miglior allenatore ma non è sopravvissuto all’ultima scrematura (Guardiola, Mourinho e Ancelotti in lizza), Giuntoli e Osimhen sono arrivati alla fase finale. Il d.s. azzurro è candidato insieme agli omologhi di Liverpool e Milan al premio di ‘Best Sporting Director of the Year’, mentre il centravanti nigeriano sfiderà Gavi del Barcellona e Valverde del Real Madrid per il titolo di ‘Emerging Player of the Year”. Stasera ci sarà la votazione finale e vedremo se i due azzurri riusciranno a ottenere un riconoscimento sempre tanto apprezzato nel mondo del calcio. TuttoNapoli

