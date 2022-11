D’avanzo, agente Fifa: “Lo scudetto al Napoli potrebbe essere la svolta per la città. Vi spiego”

Katia D’avanzo, agente Fifa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio, e ha parlato del sogno scudetto al Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Spesso le informazioni legate al Napoli passano in secondo piano.

Problemi di comunicazione? “Tanto dipende dall’eventuale successo del club dello scudetto, poiché potrebbe attrarre tanti tifosi o meno, soprattutto per la bellezza della citta. Il club azzurro è sulla strada giusta, ma avendo la Juventus un parco tifosi superiore la situazione cambia. E chiaro se qualcuno deve vendere i diritti televisivi, preferirebbe farlo con un club il quale guadagna di più dal punto di vista degli introiti attraverso i tifosi. Si parlerà sempre maggiormente di questi club.

Lo stesso discorso vale per le squadre di Serie B, le quali saranno citate sicuramente in modo minore rispetto a quelle più importanti. Questo è uno dei motivi per cui dovrebbe essere cambiato il sistema calcio italiano, ma è anche uno dei motivi per cui in Premier si parla di squadre di calcio le quale hanno costruito un intrattenimento non soltanto dal punto di vista dei risultati in campo. Bisognerebbe abbinare i motivi turistici alla cultura, in Inghilterra non si può contare su questo aspetto. Napoli sarebbe fantastica dal punto di vista culturale, con un’eventuale successo dello scudetto potrebbe attrarre tanti tifosi ed attrarre sotto tutti i punti di vista”.