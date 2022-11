CALCIO FEMMINILE – Putellas e il Lyon premiati al Globe Soccer Awards

Questo pomeriggio a Dubai per il Globe Soccer Awards sono stati premiati i migliori atleti, dirigenti e squadre della stagione 2022. Per il calcio femminile la giocatrice è Alexia Putellas del Barcellona, sfortunata agli Europei per la rottura dei legamenti, ma premiata per le prodezze mostrate in questa squadra. Invece la squadra è il Lyon che ha vinto la Women Champions ed attualmente è nel girone della Juventus.

