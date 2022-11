Antalya – Le date del ritiro di Spalletti & Co in Turchia

Il programma non è ancora ufficiale, però c’è un’idea piuttosto fondata: il Napoli riprenderà la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 28 novembre e poi, dopo qualche giorno, si trasferirà ad Antalya (lo stadio nella foto), in Turchia. Una sorta di tournée o magari una simulazione del ritiro estivo che sarà utile a richiamare la preparazione in vista della seconda e decisiva del fase della stagione.

A cominciare dal ritorno in campo: in agenda in campionato il 4 gennaio 2023 a San Siro, con l’Inter. Mica una passeggiata. Anche se le date non sono ancora state confermate, a quanto pare la squadra si allenerà in Turchia dal 1° al 13 dicembre e giocherà un paio di amichevoli (si parla del Karagumruk di Pirlo e poi di Fulham e Crystal Palace). Al rientro, possibili altre due partite: una al Maradona e una in trasferta.

Alla ripresa, ovviamente, andranno valutate le condizioni di Rrahmani, fermo sin dalla trasferta di Cremona per la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra: tornerà in campo dopo la sosta. Da monitorare anche Kvaratskhelia, alle prese con la lombalgia, e Sirigu, fuori con l’Udinese per un affaticamento muscolare.

