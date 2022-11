Agresti, giorn.: “Questa sosta sarà preziosa per il Napoli”

Stefano Agresti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Questa sosta sarà preziosa per il Napoli, che dovrà fare di tutto per tenere lo stato di forma che ha mostrato finora. Se a gennaio si confermerà su questi livelli, allora la formazione di Spalletti sarà irresistibile per tutti. Ora toccherà all’allenatore, ai preparatori e allo staff tenere questo livello di forma inalterato. Anti Napoli? Due squadre hanno valori inespressi, Inter e Juventus. Soprattutto i bianconeri, che non avranno nemmeno la Champions nel 2023, potranno dare molto fastidio e minacciare il Napoli. Tutto dipende da quello che faranno gli azzurri, però se continuano a giocare così ce ne sarà pochissimo per tutti. Giuntoli miglior ds d’Italia? Il mercato fatto dal Napoli è stato straordinario, anche se sottovalutato da molti, me compreso. Le partenze erano state pesantissime, ma nonostante questo il lavoro di Giuntoli è stato eccezionale. Addirittura è riuscito a rafforzare la squadra, grazie anche al lavoro di Spalletti. Il Napoli ha avuto un rendimento in Champions addirittura più sensazionale di quello visto in Serie A. Il passo in avanti è sotto gli occhi di tutti”.

