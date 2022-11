V. Tosto (Agente) a RM: “Chi insegue il Napoli deve fare il doppio della fatica”

L’ex azzurro e agente di calciatori Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Menomale che il Napoli è in fuga. Perché chi insegue deve fare il doppio della fatica per tentare di raggiungere la prima in classifica. Il Napoli ha fatto un quarto di campionato strepitoso. Oggi il Napoli è la squadra più completa sotto tutti i profili e godiamoci il presente senza preoccuparci troppo del futuro. Io l’anno scorso dissi che il Napoli avrebbe lottato per vincere lo scudetto. L’ho sempre ribadito tant’è vero che dopo le gare con Fiorentina e Roma dissi che aveva buttato via una grandissima chance. Oggi dico che Spalletti è uno dei più grandi a costruire gruppi, a far crescere giocatori ed altro. Dunque Tra Kvara, Kim, Spalletti e Giuntoli la precedenza per rinnovare il contratto la devono avere Giuntoli, Spalletti e Di Lorenzo. In questo momento è giusto che si dia una base solida a chi ha costruito questa squadra, quindi Giuntoli; a chi è l’artefice di questo progetto tecnico, di lavoro sul campo che è Spalletti e poi devi dare merito a quello che è il responsabile principale all’interno dello spogliatoio che è il capitano. Di Lorenzo è un capitano perfetto, che viene dalla gavetta, italiano, silenzioso il primo davanti al gruppo a trascinare i compagni, a indirizzare la vittoria. Ad oggi tra tutti i capitani delle grandi squadre quello che ha la percentuale più alta di voglia di vincere lo scudetto è Di Lorenzo. Dopo questi è giusto rinnovare tutti. Dopo i mondiali questo progetto Napoli è destinato solo a crescere quindi nessuna paura”