Tre azzurri nella Top 11 della Serie A per l’anno 2022

Il campionato è fermo per i Mondiali, riprenderà nel 2023, è tempo quindi di bilanci e classifiche, come quella pubblicata da Opta Paolo su Twitter. “Il 2022 del calcio italiano è pronto a chiudersi, con il Mondiale in Qatar che comincerà tra qualche giorno utile a stoppare la Serie A fino al prossimo gennaio. Dopo l’ultimo turno di campionato, Opta Italia ha pubblicato la formazione Top 11 dell’anno solare che sta per concludersi, una formazione in cui trovano spazio anche tre calciatori di Luciano Spalletti: il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka in mezzo al campo e Victor Osimhen in attacco. Due interisti, tre milanisti – campioni d’Italia – un calciatore per parte per Lazio e Roma e l’empolese Vicario in porta”.

