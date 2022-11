Spalletti potrebbe diventare il tecnico più anziano a vincere uno scudetto

Con una prima parte di stagione da incorniciare il Napoli di Spalletti chiude il 2022 al primo posto in classifica con un +8 sul Milan e +10 sulla Juventus. Se i giochi dovessero concludersi così, Spalletti diventerebbe il più anziano tecnico a vincere il campionato di Serie A, superando l’ex Napoli Maurizio Sarri, che si laureò campione d’Italia con la Juventus nella stagione 2019/2020 all’età di 61 anni e 6 mesi. In caso di vittoria partenopea, il tecnico di Certaldo arriverebbe al titolo all’età di 64 anni. Tuttavia, meglio non parlarne, la scaramanzia è una delle caratteristiche più affascinanti della cultura napoletana. Per ora, il pensiero è blindare Spalletti, che ha un contratto in scadenza con un’opzione di prolungamento fino al termine della stagione 2023/2024 da parte della società azzurra, sempre se vorrà proseguire il tecnico toscano: “Alla mia età bisogna ragionare sui contratti anno per anno“, ha detto più volte in conferenza stampa.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino