Spalletti invitato speciale all’Uega Elite Club Coaches Forum a Nyon

Quello che sta facendo Luciano Spalletti col suo Napoli ha varcato i confini italiani ed è anche per questo uno degli allenatore più apprezzati a livello internazionale, come dimostra anche la sua presenza all’Uega Elite Club Coaches Forum di Nyon. “Dopo due anni di pausa a causa della pandemia covid, è tornato l’Uega Elite Club Coaches Forum, la giornata speciale dedicata ai migliori allenatori europei che si riuniscono alla House of European football di Nyon per scambiare opinioni sulle principali questioni che riguardano le competizioni per club europee e discutere vari argomenti e sfide che riguardano il loro lavoro. Tra gli invitato di quest’anno, anche Luciano Spalletti, che negli ultimi mesi ha saputo stravolgere gli equilibri europei con il suo Napoli, impegnato in Champions League. Il toscano, impossibilitato a raggiungere Nyon, si è collegato dall’Italia.

Al centro delle discussioni di quest’anno, il nuovo format delle competizioni per club Uefa per il 2024-27 e l’evoluzione del sistema di sostenibilità finanziaria per i club che vi parteciperanno. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione alle questioni di arbitraggio: l’intervento Var, le regole del gioco, il rispetto e il comportamento dei giocatori e le statistiche degli arbitri. Tra i presenti, anche due ex allenatori azzurri come il campione d’Europa in carica Carlo Ancelotti e Rafa Benitez, oltre a Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Frankfurt che il Napoli incrocerà agli Ottavi di Champions”.