Santoni: “Mondiali e scandali italiani, sembra una maledizione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista: “Sembra una maledizione, ogni qualvolta ci sono i Mondiali il calcio italiano torna a fare i conti con le bufere di scandali. Non solo il caso D’Onofrio, ma anche le parole di Malagò venute fuori dalle intercettazioni… Nel 2006 fu chiesto alla Nazionale di vincere il Mondiale e riportare calma dopo il terremoto calciopoli, mentre ora queste scosse arrivano in un momento di depressione tecnica vera. L’inizio del Mondiale è l’appuntamento più doloroso ed è purtroppo arrivato. I segnali dati da Mancini, però, sono incoraggianti e credo si sia ritrovato dopo la botta con la Macedonia del Nord. Ci sono pochi giocatori italiani in Serie A, la difficoltà oggettiva del CT è sotto gli occhi di tutti. I giovani? Raspadori è l’esempio positivo della nuova gestione di Mancini, convocato già quando era una riserva del Sassuolo. All’Europeo è stato in tribuna, ma un anno dopo è già un top player del campionato e questo è merito del Sassuolo, soprattutto di Mancini e anche di Spalletti che lo sta coltivando al Napoli”.

Factory della Comunicazione