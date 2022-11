Raspadori: “E’ anche merito di Mancini se ho accettato il Napoli”

Giacomo Raspadori è il giocatore su cui punterà il tecnico della nazionale Roberto Mancini per le due amichevoli che gli azzurri giocheranno stasera contro l’Albania e domenica contro l’Austria. “Raspa alla Nazionale ci tiene in maniera viscerale: resterà con gli azzurri anche in Austria, mentre i suoi compagni sono partiti per la vacanze in attesa del raduno di fine novembre. La sua avventura con l’Italia è iniziata il 4 giugno del 2021, con la prima convocazione e con l’esordio contro la Repubblica Ceca: da quel giorno, le presenze in tutto sono state 15 e i gol ben 5. Una bella media, non c’è che dire. D’altronde, è uno di quelli che si è fatto la trafila proprio in tutte le selezioni nazionali, iniziando dall’Under 16. Se Jack ha scelto il Napoli, il merito è anche di Mancini. «A giugno disse a noi giovani di affrontare nuove sfide. Sicuramente è stato un aspetto molto importante, sentirsi dire queste parole dal ct mi ha portato ad accettare questa nuova realtà. È stato un messaggio che è arrivato ed è stato importante per la mia scelta». A Coverciano ha strappato applausi, l’altro pomeriggio, per alcune sue giocate. Il segreto è quello del Napoli. «Una delle cose principali è il coraggio di rischiare, di giocare in avanti e di essere spensierati nell’affrontare la partita come facciamo con il Napoli. Questo può essere uno degli aspetti che ci può portare ad affrontare la partita nel migliore dei modi», ha spiegato”.

Factory della Comunicazione