Rabiot: “Napoli? Pure loro perderanno punti per strada, tocca a noi approfittarne. Ecco il nostro obiettivo”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui, tra le altre cose, ha sottolineato la voglia di ribaltare le posizioni in campionato, ed arrivare in alto, allo scudetto. “Da gennaio sono certo che ci giocheremo alla pari lo scudetto, anche grazie ai rientri di Pogba e Chiesa. Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli: pure loro perderanno punti per strada, tocca a noi approfittarne. Prima forse la Juve vinceva con una certa facilità. Ormai il campionato è molto più difficile, con un’identità forte, sempre più seguito nel mondo. Appassionante per i tifosi, stimolante per noi in campo”.

Factory della Comunicazione