Osimhen e Giuntoli a Dubai: in lizza per il Globe Award

Comincerà domani, a Dubai, il 13° Globe Soccer Awards, la rassegna internazionale di metà stagione in cui vengono premiate le figure del calcio Mondiale e che quest’anno accompagnerà anche l’inizio del Mondiale di calcio a Dubai. Tra i candidati delle varie categorie anche due tesserati del Napoli come Cristiano Giuntoli e Victor Osimhen. Il direttore sportivo azzurro sarà a Dubai per contendersi il premio di miglior direttore della stagione calcistica. Contenderà il riconoscimento a Julian Ward del Liverpool e alla coppia Maldini-Massara del Milan. In lizza anche Victor Osimhen: il nigeriano del Napoli si contenderà il premio di “Miglior calciatore emergente” dell’anno insieme a due fenomeni del calcio europeo come Valverde del Real Madrid e Gavi del Barcellona. A uno tra Ancelotti, Pep Guardiola e Mourinho il premio di “Miglior allenatore” Fonte: Il Mattino