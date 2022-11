No vacanze per Rrahmani, si allena a Dubai per il rientro: nel mirino c’è l’Inter

Ha saltato l’ultimo mese di campo, Amir Rrahmani, difensore del Napoli che si è dovuto arrendere a un guaio muscolare e ha visto solo da lontano i suoi compagni di squadra nel finale del 2022. Il difensore kosovaro è pronto al rientro in campo e in questi giorni si sta allenando a Dubai, dove con gli amici sta vivendo alcune ore di relax visto il rompete le righe del Napoli al termine della prima parte di campionato.Rrahmani vuole essere pronto già per il match in casa dell’Inter il 4 gennaio prossimo. fonte: Il mattino.it