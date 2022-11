Nessuno come il Napoli di Luciano Spalletti in campionato in questo 2022. La squadra azzurra ha chiuso l’anno solare a quota 81 punti, più di tutte le avversarie italiane, più anche del Milan campione in carica con Pioli. I rossoneri inseguono a quota 77 punti, più staccate tutte le altre con l’Inter di Inzaghi a 68 e la Juventus di Allegri a quota 67

