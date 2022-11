La Serie A va in Qatar: il podio delle squadre con più convocati

La Serie A va in Qatar. Le squadre che vedono partire il maggior numero di calciatori. In cima al podio c’è la Juventus. Ben undici calciatori convocati per i Mondiali. Szczesny, con lui anche Milik. Danilo, Bremer e Alex Sandro per il Brasile, Paredes e Di Maria. In più McKennie, Rabiot, Vlahovic e Kostic. Il secondo posto lo condividono le due milanesi: Milan e Inter. Per i rossoneri: Theo Hernandez, Olivier Giroud, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Leao e Charles De Ketelaere. In casa nerazzurra:Correa e Lautaro, Dumfries e De Vrij, Lukaku, Brozovic e André Onana. Terza posizione occupata dal Napoli. Partiti in 5: Lozano, Zielinski, Kim Min Jae, Anguissa, Olivera. Sullo stesso gradino del Napoli c’è la Fiorentina:Milenkovic e Jovic, Nico Gonzalez, Zurkowski e Amrabat. A quota cinque c’è anche il Torino: in Qatar andranno Milinkovic-Savic, Radonjic, Lukic, Rodriguez e Vlasic. La Roma ne vede partire 4: Dybala, Matias Viña, Rui Patricio e Nicola Zalewski. A pari merito con la Roma con 4 giocatori in Qatar ci sono Atalanta ed Hellas Verona. Joachim Maehle, Koopmeiners, De Roon e Mario Pasalic. Per gli scaligeri: Hrustic, Hongla, Lazovic e Ilic.

Factory della Comunicazione