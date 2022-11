Kvara+Osimhen, la coppia monstre del Napoli vale già 200 milioni

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un focus alla coppia gol del Napoli , Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

2Di seguito quanto riportato dal quotidiano:

“Son 15 gol come nessun altro tandem offensivo. Più di Dzeko-Lautaro (13), Giroud-Leao (11), Immobile-Zaccagni (11) e Vlahovic-Milik (10). È vero che il signor Luciano fa sempre riferimento al collettivo, una squadra che può contare anche su Simeone, Raspadori, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Kim e così via, ma va da sé che i colpi di Victor e Khvicha autorizzano a moltiplicare i sogni di gloria. Facciamo così: loro sono le statue d’oro del progetto-scudetto. D’oro zecchino, alla luce di un valore in costante crescita.

Osimhen era già stato considerato un mister 100 milioni, ma Kvaratskhelia corre veloce verso il medesimo titolo. E non è un’esagerazione o la mera esaltazione di due ragazzi che hanno conquistato tutti quelli che amano il calcio, piuttosto una valutazione legata ai numeri, alle qualità, ai talenti e all’età: Osi compirà 24 anni il 29 dicembre e Kvara 22 anni il 12 febbraio.

Un presente che li lega in Italia e in Europa, in campionato e in Champions, e un futuro che potrebbe consacrarli tra gli immortali della galleria di Partenope insieme con i colleghi. Tra i miti, gli dei e gli eroi dell’epopea del Diego. Si vedrà, calma e sangue azzurro. Nel frattempo, beh, i riflettori li illuminano anche se la Nigeria e la Georgia non giocheranno il Mondiale in Qatar.

Piacciono a chiunque, altroché, e le parole di Ancelotti su Kvara hanno avuto il suono di una benedizione galactica: «Lui è speciale», disse Carletto. Vero: e infatti Giuntoli ha già parlato di un premio a fine stagione, di un ritocco sull’ingaggio da 1,4 milioni, e ciò significa che sarà blindato. Per la cronaca, i due signori non giocheranno anche le amichevoli pre Coppa con le rispettive Nazionali: Victor ha qualche fastidio per nulla preoccupante e Khvicha è ancora alle prese con la lombalgia che gli ha fatto perdere le partite con Atalanta, Empoli e Udinese. Niente paura: saranno pronti tra poco e andranno in tournée in Turchia. E poi in scena, in campionato e in Champions: i Blue Brothers. Inchino. Gol”.

