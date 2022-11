Kim Minjae è già in Qatar, ma il Napoli vuole allontanare i “mostri” tentatori

Il Napoli è primo in classifica, grazie anche al muro orientale Kim Minjae. Il sud-coreano contro l’Udinese non è stato attento come al solito, tanto però di scusarsi a fine gara su Instagram, come segno di grande umiltà. Ora ci sono i mondiali in Qatar, dove sta svolgendo differenziato, visto gli impegni con la squadra azzurra e il debutto sarà il 24 Novembre contro l’Uruguay di Olivera, una sfida tra amici insomma. Nel frattempo, come riporta il CdS, la società partenopea vuole ridiscutere la clausola da 50 milioni che varrà dal primo al 15 Luglio, il rischio di mostri europei andrà scacciata. Annullarla sarebbe come vincere il mondiale dove Kim ne ha parlato alla stampa locale. “C’erano così tante persone in aeroporto, tanti giornalisti, che per l’imbarazzo non sono neanche riuscito ad agitare per bene le mani per salutare! Farò del mio meglio la prossima volta. Sono pronto a dedicarmi alla Nazionale e farò ogni sacrificio possibile: non ho mai giocato tanto come con il Napoli, per altro tutte partite molto complesse, e ora capisco le pressioni di Son in Premier. In Italia, comunque, ho vissuto molte esperienze positive e mi sento pronto”.

Factory della Comunicazione

La Redazione