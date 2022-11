Il Mattino – “Provaci ancora Jack”. Mancini punta su Raspadori

Con il campionato fermo per i Mondiali, l’Italia, eliminata dalla competizione, dovrà giocare due amichevoli, stasera contro l’Albania e domenica contro l’Austria. Il tecnico della nazionale, Roberto Mancini, punterà tutto sull’esterno del Napoli, Giacomo Raspadori, come scrive oggi Il Mattino. “Provaci ancora, Jack. Ma sì, il ragazzo che non è più un ragazzino prova a uscire dall’ombra di un altro e da quella di sé, non piccola. Si ha l’impressione che per Giacomo Raspadori sia questo un altro momento decisivo, dopo un mese trascorso con addosso un vestito fastidioso, da riserva, all’ombra di un gigante: Victor Osimhen, I suoi gol decisivi sono stati tutti realizzati in trenta giorni, tra quello al Lecce, quelli in Champions e quelli con l’Italia a Inghilterra e poi all’Ungheria. Ora è ancora la Nazionale che lo rimette là al centro dell’attacco, dove più gli piace stare, titolare stasera con l’Albania: perché con Mancini, adesso, ha quel posto garantito che con il Napoli non ha. Vista anche l’esplosione di Elmas”.

Factory della Comunicazione